- Если бы у "Зенита" уехал Малком, то тогда у "Спартака" был бы шанс догнать петербуржцев. В России есть один гегемон уже несколько лет — "Зенит". Поэтому вероятность того, что "Спартак" станет чемпионом, небольшая, - приводит мнение Титова "Газета.Ru".
"Зенит" после 17 проведенных туров располагается на 1 месте в таблице. Команда Сергея Семака ушла на зимнюю паузу, набрав 42 очка. "Спартак" имеет на своем счету на 6 баллов меньше. Лучшим бомбардиром петербуржского коллектива в этом сезоне является 25-летний бразилец Малком, выступающий на позиции правого вингера. В РПЛ футболист за 17 матчей забил 12 голов и отдал 7 ассистов. В это зимнее трансферное окно экс-игроком "Барселоны" активно интересовался "ПСЖ", но из-за разночтений по условиям между руководством парижан и петербуржцев сделка не состоялась.
Вторая половина российского первенства для команд начнется в начале марта домашними поединками. "Зенит" на "Газпром Арене" сыграет с "Пари НН", а "Спартак" встретится с "Уралом".
Титов: если бы у "Зенита" уехал Малком, то тогда у "Спартака" был бы шанс догнать петербуржцев
Экс-игрок "Спартака" Егор Титов высказался о шансах москвичей на чемпионство.
Фото: ФК "Зенит"