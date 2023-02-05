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Валенсия1 тайм
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Барселона
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Анже2 тайм
Аяччо
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Титов: если бы у "Зенита" уехал Малком, то тогда у "Спартака" был бы шанс догнать петербуржцев

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Экс-игрок "Спартака" Егор Титов высказался о шансах москвичей на чемпионство.
Фото: ФК "Зенит"
- Если бы у "Зенита" уехал Малком, то тогда у "Спартака" был бы шанс догнать петербуржцев. В России есть один гегемон уже несколько лет — "Зенит". Поэтому вероятность того, что "Спартак" станет чемпионом, небольшая, - приводит мнение Титова "Газета.Ru".

"Зенит" после 17 проведенных туров располагается на 1 месте в таблице. Команда Сергея Семака ушла на зимнюю паузу, набрав 42 очка. "Спартак" имеет на своем счету на 6 баллов меньше. Лучшим бомбардиром петербуржского коллектива в этом сезоне является 25-летний бразилец Малком, выступающий на позиции правого вингера. В РПЛ футболист за 17 матчей забил 12 голов и отдал 7 ассистов. В это зимнее трансферное окно экс-игроком "Барселоны" активно интересовался "ПСЖ", но из-за разночтений по условиям между руководством парижан и петербуржцев сделка не состоялась.

Вторая половина российского первенства для команд начнется в начале марта домашними поединками. "Зенит" на "Газпром Арене" сыграет с "Пари НН", а "Спартак" встретится с "Уралом".


Зенит Титов Малком Спартак
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