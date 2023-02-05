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Конти: очень рад, что удалось перейти в "Локомотив" - хороший клуб, с историей

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Новичок "Локомотива" Херман Конти поделился впечатлениями после перехода в московский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
"Очень рад, во-первых, тому, что удалось перейти в "Локомотив". Хороший клуб, с историей. Все проходит хорошо, меня здесь очень тепло приняли. С общением, конечно, небольшие сложности из-за языкового барьера, язык нужно будет подтягивать", - цитирует Конти Sport24.

Напомним, "Локомотив" объявил о переходе Хермана Конти в конце января. Аргентинец подписал с красно-зелеными контракт до лета 2025 года. Он будет выступать за команду под 30-м номером. Сегодня защитник дебютировал за новую команду в товарищеском матче с армянским "Урарту" (1:0).

Ранее Конти с 2018 года выступал за "Бенфику". С того момента аргентинец итальянского происхождения провел всего 10 матчей за лиссабонцев, в которых отметился одним голом. Он трижды уезжал из клуб в аренды: в мексиканский "Атлас" и бразильские "Байю" и "Америку".


Локомотив Конти
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