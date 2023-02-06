Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
1 - 1 1 1
ЛациоЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
3 - 0 3 0
РостовЗавершен
Краснодар
0 - 4 0 4
СпартакЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

Соболев: эксперименты с позицией закончились? Посмотрим, на воротах еще неплохо стою

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Спартака" Александр Соболев прокомментировал свою игру на разных позициях.
Фото: ФК "Спартак"
"Сегодня играл на другой позиции, правым нападающим. Должен был опускаться назад, отрабатывать в обороне, помогать, поэтому первый гол — результат того, что вступал активно в отбор. Закончились ли эксперименты с позицией? Посмотрим, не знаю. На воротах еще неплохо стою", - цитирует Соболева Sport24.

Напомним, "Спартак" разгромил "Краснодаром" во втором туре Зимнего кубка РПЛ. В эпизоде с первым голом красно-белых, который забил Павел Мелешин, мяч удачно перехватил Александр Соболев, который отдал на Мелешина результативный пас. Еще по голу в составе команды Гильермо Абаскаля забили Антон Зиньковский, Шамар Николсон и Кейта Бальде (с пенальти).


Соболев Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
06 февраля
Джикия: Дуарте начал учить русский язык - он огромный молодец! 1
Соболев: эксперименты с позицией закончились? Посмотрим, на воротах еще неплохо стою
Тихонов: Зиньковский играет как Месси 1
Александр Головин идёт на лучший сезон в «Монако». Переход в топ-клуб не за горами?
COSPanama: ЦСКА сделал предложение по полузащитнику сборной Панамы Диасу 1
A Bola: экс-игрока "Челси" Атсу нашли живым под обломками здания в Турции. У него травма ноги и затрудненное дыхание
Зиньковский: "Спартаку" тяжело будет выйти на первое место в РПЛ 1
"Лацио" сыграл вничью с "Вероной" и упустил шанс выйти на третье место в Серии А
Бензема и Куртуа не полетели с "Реалом" на полуфинал клубного чемпионата мира
Зиньковский - о голе "Краснодару": это вообще чума. Редко такое случается 1
Кордоба - о поражении "Краснодара": 4 пропущенных мяча это слишком много 1
Орлов: Слуцкому повезло, что он работал в ЦСКА 4
Гайч, который арендован из ЦСКА, дебютировал за "Верону"
Гол Кокорина помог "Арису" обыграть "Доксу"
Холанд, Мбаппе, Бензема и Модрич попали в сборную Европы 2022 года по версии IFFHS