"Сегодня играл на другой позиции, правым нападающим. Должен был опускаться назад, отрабатывать в обороне, помогать, поэтому первый гол — результат того, что вступал активно в отбор. Закончились ли эксперименты с позицией? Посмотрим, не знаю. На воротах еще неплохо стою", - цитирует Соболева Sport24.
Напомним, "Спартак" разгромил "Краснодаром" во втором туре Зимнего кубка РПЛ. В эпизоде с первым голом красно-белых, который забил Павел Мелешин, мяч удачно перехватил Александр Соболев, который отдал на Мелешина результативный пас. Еще по голу в составе команды Гильермо Абаскаля забили Антон Зиньковский, Шамар Николсон и Кейта Бальде (с пенальти).
Соболев: эксперименты с позицией закончились? Посмотрим, на воротах еще неплохо стою
Нападающий "Спартака" Александр Соболев прокомментировал свою игру на разных позициях.
Фото: ФК "Спартак"