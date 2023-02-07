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Аленичев: у "Зенита" есть академия, но нет воспитанников, им проще заплатить 30-40 миллионов за бразильца

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Бывший наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался по поводу ситуации с воспитанниками в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"
- У "Зенита" есть академия, но нет воспитанников. Им проще заплатить 30-40 миллионов за бразильца, чем вырастить своего футболиста. Это разочаровывает. Думаю, в том числе болельщиков "Зенита", - приводит слова Аленичева Sport24.

"Зенит" завоевывал золотые медали РПЛ четыре сезона подряд. В текущем розыгрыше российского первенства петербуржский коллектив снова уверенно лидирует, набрав 42 очка после 17 проведенных туров. Команда ушла на зимний перерыв, оторвавшись от, идущего на 2 месте, "Спартака" на 6 баллов. А составе команды Сергея Семака ключевую роль играют бразильцы. Малком, который был куплен у "Барселоны", за 40 млн евро, является лучшим бомбардиром петербуржцев, набрав 15+7 по системе гол плюс пас в 3 матчах.

Из воспитанников петербуржского футбола стабильное место в стартовом составе имеет только Далер Кузяев. В обойме команды также находятся Данил Круговой, Дмитрий Чистяков и Даниил Одоевский.


Зенит Аленичев
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