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Непомнящий – о переходе Дзюбы и Смольникова в "Локомотив": очень полезные трансферы, игроки поведут команду за собой

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Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о возможном переходе Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в "Локомотив".
Фото: "СЭ"
- В ситуации, в которой сейчас оказался "Локомотив" — очень полезные трансферы. Дзюба и Смольников — два опытных игрока в молодой команде и это важный фактор. Думаю, они поведут за собой команду, - приводит комментарий Непомнящего Sport24.

Сегодня СМИ сообщили о том, что 34-летний россиянин Игорь Смольников, играющий на позиции правого защитника, и 34-летний центрфорвард Артем Дзюба будут защищать цвета "Локомотива". Договор с российскими игроками будет заключен до лета 2023 года. Руководство столичного клуба эту информацию подтвердило. Экс-игроки сборной России долгое время вместе выступали за "Зенит". Вместе с петербуржским коллективом футболисты выиграли множество трофеев. На счету Смольникова 3 чемпионства РПЛ, 2 Кубка России и 2 Суперкубка России. На счету Дзюбы на 1 чемпионский титул и 1 Суперкубок больше. В составе сине-бело-голубых воспитанник "Спартака" стал лучшим бомбардиром в истории российского первенства.

"Локомотив" стартует во второй части сезона с 14 места. "Железнодорожники" набрали 13 очков после 17 сыгранных туров.


Непомнящий Смольников Дзюба
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