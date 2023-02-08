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Литвинов: отставание от "Зенита" не такое уж и большое. Одно-два поражения, и отрыва не будет

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Российский футболист "Спартака" Руслан Литвинов высказался по поводу чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: "МАТЧ ТВ"
- Я считаю, в чемпионате отставание от "Зенита" не такое уж и большое, мы вполне можем его сократить и побороться за первое место. В футболе многое случается: одно-два поражения, и отрыва не будет – приводит мнение Литвинова "Матч ТВ".

По итогам первой части сезона нынешнего розыгрыша РПЛ отрыв "Зенита" от "Спартака" составляет 6 очков. Во второй половине российского первенства команды проведут 13 матчей, в которых будет разыграно 39 баллов. Петербуржский коллектив и москвичи проведут очный матч в мае в рамках 26-го тура РПЛ на "Газпром Арене". Матч первого круга между сине-бело-голубыми и красно-белыми завершился победой команды Сергея Семака (2:1).

21-летний россиянин Руслан Литвинов, играющий на позиции центрального защитника, в этом сезоне принял участие в 14 встречах за "Спартак" в рамках РПЛ и забил 1 гол.


Литвинов Зенит Спартак
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