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Жевнов: Сафонов – однозначный первый номер в России. Ему после этого сезона нужно уезжать в топовый чемпионат

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Тренер вратарей "Зенита" Юрий Жевнов высказался по поводу голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова.
Фото: "Чемпионат"
- Сафонов – однозначный первый номер в России. На мой взгляд, после этого сезона ему нужно уезжать в топовый чемпионат. Он будет прогрессировать и в РПЛ, но в Европе скачок будет резче, - приводит мнение Жевнова Sports.ru.

25-летний голкипер, являющийся воспитанником "Краснодара", в текущем сезоне провел 19 матчей за свой родной клуб - 17 в РПЛ и 2 в Кубке России. В этих матчах россиянин пропустил 31 гол и 6 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Общая статистика российского футболиста в РПЛ составляет 107 матчей, в которых он пропустил 126 мячей и 34 раза сыграл на ноль. Ранее различные источники сообщали о интересе к Матвею со стороны "Зенита".

Матвей Сафонов вместе с "Краснодаром" после первой половины сезона занимают 8-е место в таблице РПЛ.


Жевнов Сафонов Краснодар
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