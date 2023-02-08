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Дзюба: рад вернуться в РПЛ! Спасибо руководству "Локомотива" за доверие!

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Новобранец "Локомотива" Артем Дзюба высказался по поводу своего перехода в клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
- Рад вернуться в РПЛ! Спасибо руководству "Локомотива" за доверие! Всем, кто помогал и переживал — тоже огромное спасибо! Безумно счастлив и постараюсь не подвести! – написал в своих социальных сетях Дзюба.

Сегодня "Локомотив" на своих ресурсах объявил о том, что 34-летний российский центрфорвард Артем Дзюба теперь будет защищать цвета столичного коллектива. Воспитанник "Спартака" подписал контракт с железнодорожниками до конца нынешнего сезона. В РПЛ экс-игрок "Зенита" провел 390 встреч, в которых забил 148 голов и оформил 86 ассистентских действия. В предыдущем сезоне Дзюба побил рекорд Олега Веретенникова и стал лучшим бомбардиром в истории российского чемпионата. Также в активе Артема 5 хет-триков в российском первенстве. Дзюба является 4-х кратным чемпионом России и второй бомбардиром в истории "Зенита".


Дзюба Локомотив
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