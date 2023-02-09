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ФИФА - об итогах финансового спора "Краснодара" и Ботхейма: решение еще не окончательное и не имеет обязательной силы

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В пресс-службе ФИФА прокомментировали текущую ситуацию в споре между "Краснодаром" и расторгнувшим с ним контракт норвежским форвардом Эриком Ботхеймом.
Фото: РБК
- Мы можем подтвердить, что 7 февраля 2023 года палата по разрешению споров трибунала вынесла решение по делу между Ботхеймом и "Краснодаром". Поскольку дело еще не окончательное и не имеет обязательной силы, мы не можем давать дальнейшие комментарии, - передает слова представителя пресс-службы ФИФА ТАСС.

Ранее появилась информация, что Палата по разрешению споров ФИФА обязала "Краснодар" выплатить 500 тысяч евро норвежскому нападающему Эрику Ботхейму, который в марте 2022 года приостановил контракт с клубом в одностороннем порядке, после чего разорвал его в мае 2022 года. По данным "РБ Спорт", эта сумма представляет собой половину премии за подписание контракта, при этом футболист покинул "Краснодар" до наступления даты, к которой эта премия должна была быть выплачена.

VG: ФИФА обязала "Краснодар" выплатить Ботхейму 500 тысяч евро

"РБ Спорт": ФИФА обязала "Краснодар" уплатить разорвавшему контракт Ботхейму часть премии за подпись контракта


ФИФА Краснодар Ботхейм
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