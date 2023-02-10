- Мы посетили два матча Зимнего кубка РПЛ. Мне очень понравился "Спартак". Абаскаль интересно строит свою игру. Команда играет гибко в атаке. Идет большая ротация в звеньях - это доставляет проблемы сопернику. Подстроиться под игру очень сложно. Много открываний в глубину. Очень интересно за ними смотреть. Молодые футболисты проявляют себя неплохо, - цитирует Гунько "Чемпионат".
Московский "Спартак" после двух туров розыгрыша межсезонного товарищеского Зимнего Кубка РПЛ возглавляет турнирную таблицу, набрав 5 очков, красно-белые опережают "Сочи" (3 очка), "Краснодар" (3 очка) и "Ростов" (1 очко). Команда Гильермо Абаскаля сыграла вничью с "Ростовом", одолев желто-синих в серии послематчевых пенальти (0:0, пен. 2:1), после чего разгромила "Краснодар" (4:0). 10 февраля "Спартак" сыграет в рамках этого турнира против "Сочи" Курбана Бердыева.
Гунько: очень понравился "Спартак" на Зимнем Кубке РПЛ, Абаскаль интересно строит игру
Главный тренер армянского "Урарту" Дмитрий Гунько высказал мнение об игре московского "Спартака" на межсезонном Зимнем Кубке РПЛ с участием "Ростова", "Краснодара" и "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"