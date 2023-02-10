- В целом уровень скорее снизился. Это логично. Когда уезжают некоторые качественные легионеры, это отражается. Но давайте будем честными: уровень в последние годы и так снижался. Об этом говорят выступления в еврокубках. Так что мы просто продолжили движение вниз. – приводит мнение Кириченко "Чемпионат".
В декабре в "Сочи" пришел новый тренерский штаб во главе с 70-летним специалистом из России Курбаном Бердыевым. Южный коллектив завершил первую часть сезона РПЛ на 9 строчке в таблице. Команда после 17 туров набрала 25 очков. В это зимнее трансферное окно, которое в России закроется 22 февраля, "барсы" не сделали ни одной покупки. В летнюю дозаявочную кампанию клуб пополнили черногорский форвард Лука Джорджевич, российский нападающий Владислав Сарвели, опорный хавбек из России Кирилл Кравцов, хорватский защитник Матео Барак, российский крайний защитник Артем Мещанинов и французский защитник Мусса Сиссако.
По итогам осенней части РПЛ в тройке лидеров находятся "Зенит", "Спартак" и "Ростов". Петербуржский коллектив опережает, идущий на 2 месте, московский клуб на 6 баллов и на 7 очков южан, которые замыкают тройку.
Кириченко – об уровне РПЛ: мы просто продолжили движение вниз. Об этом говорят выступления в еврокубках
Помощник тренера "Сочи" Дмитрий Кириченко поделился мнением по поводу уровня РПЛ.
Фото: "Чемпионат"