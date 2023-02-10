- В "Крыльях" легионеры учат русский язык? Это правильно, так и надо. Они же приехали в Россию, они у нас в гостях, поэтому они должны учить наш язык. В Европе же русские игроки учат язык страны, в которую приезжают играть. Так же и здесь должно быть. Это норма, - приводит мнение Писарского Metaratings.
В осенней части сезона РПЛ Владимир Писарский выступал за "Оренбург". В команде играют 8 легионеров - 3 аргентинца Лукас Вера. Брайн Мансилья и Габриэль Флорентин, парагваец Диего Акоста, костариканец Джимми Марин, 2 боснийца Ренато Гойкович и Иван Башич, а также болгарин Матео Стаматов. Наставником оренбургского коллектива является чешский специалист Марцел Личка. За "Оренбург" Писарский в 15 матчах забил 14 голов и зимой 2023 года перебрался в "Крылья Советов".
В самарском коллективе выступают бразилец Фернандо Костанца, босниец Амар Рахманович, серб Александр Чиркович и голландец Гленн Бейл, а также этой зимой состав команды пополнил аргентинец Бенхамин Гарре.
Писарский: легионеры должны учить русский язык. Они же приехали в Россию и находятся у нас в гостях
Российский нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский поделился мнением о том, что легионеры должны учить русский язык.
Фото: ПФК "Крылья Советов"