Бердыев - о поражении от "Спартака": пока этот "Сочи" не бердыевский

Главный тренер "Сочи" Курбан Бердыев прокомментировал поражение своей команды от московского " Спартака " (0:2) в Winline Зимнем кубке РПЛ.

Фото: ФК "Сочи"

"Пока этот "Сочи" не бердыевский, когда поработаем на третьем сборе над атакой, там уже можно будет что-то говорить. Хорошо, что состоялась эта игра, много вскрыла в обороне, есть над чем работать. Удовлетворен турниром", - сказал Бердыев в эфире телеканала "Матч ТВ".



Курбан Бердыев назначен на пост главного тренера "Сочи" в конце 2022 года. Его контракт рассчитан на 2,5 года. После осенней части чемпионата РПЛ "Сочи" располагается на 9 строчке в турнирной таблице, набрав 25 очков. Весенняя часть сезона возобновится 22 февраля играми Кубка России, а 3 марта возобновится чемпионат российской Премьер-Лиги.