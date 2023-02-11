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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
15:30
ЧелсиНе начат
П1 3.3X 3.3П2 2.31
Кристал Пэлас
18:00
БрайтонНе начат
П1 3.9X 3.5П2 2.02
Лестер Сити
18:00
ТоттенхэмНе начат
П1 3.4X 3.6П2 2.15
Арсенал
18:00
БрентфордНе начат
П1 1.5X 4.5П2 6.4
Саутгемптон
18:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.95X 3.15П2 2.65
Фулхэм
18:00
НоттингемНе начат
П1 1.93X 3.5П2 4.2
Борнмут
20:30
НьюкаслНе начат
П1 6X 3.95П2 1.61

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
18:15
БетисНе начат
П1 2.85X 3.35П2 2.55
Севилья
20:30
МальоркаНе начат
П1 2.02X 3.15П2 4.4
Валенсия
23:00
АтлетикНе начат
П1 3X 3.2П2 2.5

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
17:00
СпецияНе начат
П1 2.1X 3.4П2 3.7
Лечче
20:00
РомаНе начат
П1 4.3X 3.2П2 2.02
Лацио
22:45
АталантаНе начат
П1 2.47X 3.35П2 3

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бавария
17:30
БохумНе начат
П1 1.14X 9.8П2 18
Хоффенхайм
17:30
БайерНе начат
П1 2.85X 3.55П2 2.43
Фрайбург
17:30
ШтутгартНе начат
П1 2.07X 3.5П2 3.7
Вердер
17:30
Боруссия ДНе начат
П1 4.2X 4.2П2 1.77
Майнц
17:30
АугсбургНе начат
П1 1.86X 3.85П2 4.1
РБ Лейпциг
20:30
УнионНе начат
П1 1.78X 3.65П2 4.9

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
19:00
ПСЖНе начат
П1 2.65X 3.6П2 2.75
Клермон
23:00
МарсельНе начат
П1 5.4X 3.75П2 1.7

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
20:00
КраснодарНе начат
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Евсеев: Карпина я три раза обыграл, он меня - один. Он тренер сборной, я тренер "Шинника"

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Главный тренер ярославского "Шинника" Вадим Евсеев прокомментировал стереотипное мнение о себе как о тренере, предпочитающем оборонительный футбол.
Фото: ФК "Уфа"
- Говорят, что Евсеев поменял стилистику на атакующую? Мой футбол не изменился! Я с Иваново провел 19 матчей - 15 мы выиграли, что вы про это не говорите? А говорите про "Уфу". Когда я пришел туда, мы не вылетели, заняли девятое место. А потом там распродали всех футболистов и сказали: давай, играй в атакующий футбол. М-да… Футбол изменился. Вот вам статистический факт. Карпин - тренер сборной, Евсеев - тренер "Шинника". Евсеев Карпина три раза обыграл, Карпин Евсеева - один. Думайте! - передает слова Евсеева Metaratings.ru.

54-летний главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин и 47-летний главный тренер ярославского "Шинника" Вадим Евсеев в качестве наставников команд провели друг против друга 4 матча в период с апреля 2019 года по август 2020 года - во время работы Евсеева с "Уфой", все эти встречи произошли в рамках Российской премьер-лиги. 7 апреля 2019 года и 18 августа 2019 года "Уфа" Евсеева победила "Ростов" Карпина на своем поле со счетом 1:0 и 2:0 соответственно. 8 июля 2020 года в ходе постковидной доигровки чемпионата желто-синие уступили "Уфе" дома со счетом 1:2. 23 августа 2020 года "Ростов" одержал выездную победу со счетом 1:0.


УФА Шинник Ростов Карпин Евсеев
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