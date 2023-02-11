- Говорят, что Евсеев поменял стилистику на атакующую? Мой футбол не изменился! Я с Иваново провел 19 матчей - 15 мы выиграли, что вы про это не говорите? А говорите про "Уфу". Когда я пришел туда, мы не вылетели, заняли девятое место. А потом там распродали всех футболистов и сказали: давай, играй в атакующий футбол. М-да… Футбол изменился. Вот вам статистический факт. Карпин - тренер сборной, Евсеев - тренер "Шинника". Евсеев Карпина три раза обыграл, Карпин Евсеева - один. Думайте! - передает слова Евсеева Metaratings.ru.
54-летний главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин и 47-летний главный тренер ярославского "Шинника" Вадим Евсеев в качестве наставников команд провели друг против друга 4 матча в период с апреля 2019 года по август 2020 года - во время работы Евсеева с "Уфой", все эти встречи произошли в рамках Российской премьер-лиги. 7 апреля 2019 года и 18 августа 2019 года "Уфа" Евсеева победила "Ростов" Карпина на своем поле со счетом 1:0 и 2:0 соответственно. 8 июля 2020 года в ходе постковидной доигровки чемпионата желто-синие уступили "Уфе" дома со счетом 1:2. 23 августа 2020 года "Ростов" одержал выездную победу со счетом 1:0.
Евсеев: Карпина я три раза обыграл, он меня - один. Он тренер сборной, я тренер "Шинника"
Главный тренер ярославского "Шинника" Вадим Евсеев прокомментировал стереотипное мнение о себе как о тренере, предпочитающем оборонительный футбол.
Фото: ФК "Уфа"