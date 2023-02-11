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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
15:30
ЧелсиНе начат
П1 3.3X 3.3П2 2.2
Саутгемптон
18:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.95X 3.1П2 2.6
Фулхэм
18:00
НоттингемНе начат
П1 1.91X 3.55П2 4.3
Кристал Пэлас
18:00
БрайтонНе начат
П1 4.3X 3.6П2 1.9
Лестер Сити
18:00
ТоттенхэмНе начат
П1 3.45X 3.65П2 2.1
Арсенал
18:00
БрентфордНе начат
П1 1.54X 4.4П2 6
Борнмут
20:30
НьюкаслНе начат
П1 5.6X 4П2 1.63

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
18:15
БетисНе начат
П1 2.8X 3.3П2 2.6
Севилья
20:30
МальоркаНе начат
П1 1.93X 3.2П2 4.8
Валенсия
23:00
АтлетикНе начат
П1 3.15X 3.2П2 2.45

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
17:00
СпецияНе начат
П1 2.05X 3.4П2 3.85
Лечче
20:00
РомаНе начат
П1 4X 3.1П2 2.13
Лацио
22:45
АталантаНе начат
П1 2.47X 3.25П2 3.05

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
17:30
АугсбургНе начат
П1 1.84X 3.85П2 4.2
Бавария
17:30
БохумНе начат
П1 1.16X 9П2 15
Хоффенхайм
17:30
БайерНе начат
П1 2.7X 3.55П2 2.55
Фрайбург
17:30
ШтутгартНе начат
П1 2.12X 3.4П2 3.6
Вердер
17:30
Боруссия ДНе начат
П1 4.2X 4.3П2 1.76
РБ Лейпциг
20:30
УнионНе начат
П1 1.79X 3.6П2 4.9

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
19:00
ПСЖНе начат
П1 2.65X 3.55П2 2.75
Клермон
23:00
МарсельНе начат
П1 5.2X 3.65П2 1.74

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
20:00
КраснодарНе начат
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Павлюченко: переход в "Пари НН" - хороший вариант для Глушакова. Он опытный, поведет команду за собой

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Экс-нападающий "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко прокомментировал подписание контракта экс-полузащитника красно-белых Дениса Глушакова с "Пари Нижним Новгородом".
Фото: РПЛ
- Переход в "Нижний Новгород" - хороший вариант для Дениса. Ему нужно играть! Трансфер Глушакова пойдет на пользу "Нижнему". Он опытный футболист, и все-таки для этого его и позвали. Конечно, всё будет зависеть от его физической формы и того, как он пройдет сборы. Но будет готовиться, и всё получится! В целом полезное приобретение для клуба - он поведет команду за собой. Мы знаем, какой Денис работяга: дает большой объем в центре поля. Уверен, Глушаков усилит команду, - передает слова Павлюченко Sport24.

36-летний центральный полузащитник Денис Глушаков осеннюю часть текущего сезона провел в подмосковных "Химках", за которые выступал с октября 2020 года, на счету футболиста 1 забитый гол и 1 результативный пас в 19 матчах во всех турнирах из 23 возможных (14 в российской премьер-лиге, 5 в Кубке России). В декабре 2022 года руководство красно-черных приняло решение о расставании с рядом игроков основной обоймы первой части сезона, в том числе с Глушаковым. 10 февраля 2023 года было официально объявлено о подписании Денисом контракта до конца сезона с "Пари Нижним Новгородом", в составе которого он тренировался в последние дни.


Нижний Новгород Глушаков Павлюченко
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