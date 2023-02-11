- Переход в "Нижний Новгород" - хороший вариант для Дениса. Ему нужно играть! Трансфер Глушакова пойдет на пользу "Нижнему". Он опытный футболист, и все-таки для этого его и позвали. Конечно, всё будет зависеть от его физической формы и того, как он пройдет сборы. Но будет готовиться, и всё получится! В целом полезное приобретение для клуба - он поведет команду за собой. Мы знаем, какой Денис работяга: дает большой объем в центре поля. Уверен, Глушаков усилит команду, - передает слова Павлюченко Sport24.
36-летний центральный полузащитник Денис Глушаков осеннюю часть текущего сезона провел в подмосковных "Химках", за которые выступал с октября 2020 года, на счету футболиста 1 забитый гол и 1 результативный пас в 19 матчах во всех турнирах из 23 возможных (14 в российской премьер-лиге, 5 в Кубке России). В декабре 2022 года руководство красно-черных приняло решение о расставании с рядом игроков основной обоймы первой части сезона, в том числе с Глушаковым. 10 февраля 2023 года было официально объявлено о подписании Денисом контракта до конца сезона с "Пари Нижним Новгородом", в составе которого он тренировался в последние дни.
Павлюченко: переход в "Пари НН" - хороший вариант для Глушакова. Он опытный, поведет команду за собой
Экс-нападающий "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко прокомментировал подписание контракта экс-полузащитника красно-белых Дениса Глушакова с "Пари Нижним Новгородом".
Фото: РПЛ