- По силам ли "Спартаку" выиграть чемпионат и Кубок по итогам сезона? Будем бороться, всё возможно. У нас хорошая команда и коллектив. Будет очень интересный чемпионат, - приводит слова Хлусевича "Матч ТВ".
Весенняя часть футбольного сезона в России стартует в феврале кубковыми матчами. Действующий обладатель кубка "Спартак" начнет свой путь к трофею матчем против "Локомотива". В РПЛ столичный коллектив проведет свой первый матч после зимней паузы против "Урала" на своей домашней арене. После 17 проведенных туров команда Гильермо Абаскаля отстает от, идущего на 1 строчке, "Зенита" на 6 очков.
21-летний российский правый защитник "Спартака" Даниил Хлусевич в текущем сезоне провел 16 матчей в РПЛ и отметился 2 ассистами.
Хлусевич: сможет ли "Спартак" выиграть РПЛ и Кубок России? Все возможно, у нас хорошая команда и коллектив
Российский футболист "Спартака" Даниил Хлусевич высказался по поводу ожиданий от второй части сезона.
Фото: "Чемпионат"