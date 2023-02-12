"Волга" и "Зенит" встретятся в 1/8 Кубка России. Матч должен пройти в Ульяновске, но, как сообщает источник, состояние поля не удовлетворило комиссию РФС. В связи с этим высока вероятность, что встреча будет перенесена на резервное поле в Нижнекамск или Жигулевск.
Напомним, ранее сообщалось, что "Зенит" предложил ульяновскому клубу заявить "Газпром Арену" в качестве резервного варианта для проведения матча, но "Волга" отклонила предложение действующего чемпиона России.
"Зенит" попал в Путь регионов Кубка России, заняв третье место на групповом этапе турнира. Там команда Сергея Семака уступила путевки в Путь РПЛ "Спартаку" и "Крыльям Советов".
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": РФС с высокой долей вероятности перенесет матч "Волга" - "Зенит" из Ульяновска
РФС близок к решению о переносе кубковой встречи "Волга" - "Зенит" из Ульяновска.
Фото: ФК "Волга" Ульяновск