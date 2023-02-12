Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
23:00
ЭвертонНе начат
П1 1.74X 4.2П2 4.9

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эспаньол
23:00
Реал СосьедадНе начат
П1 3.55X 3.1П2 2.3

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
20:30
СалернитанаНе начат
П1 1.85X 3.6П2 4.5
Сампдория
22:45
ИнтерНе начат
П1 7.6X 4.6П2 1.44
Реклама лига ставок Сделать ставку

Гацкан: третье место "Ростова" - по делу. Тягаться с "Зенитом" будет тяжко, но в футболе всё возможно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник "Ростова" Александр Гацкан прокомментировал результаты желто-синих в осенней части текущего сезона.
Фото: ФК "Ростов"
- Неожиданно ли третье место "Ростова"? Футболисты и тренерский штаб работают, все сконцентрированы, поэтому не могу сказать, что для меня это неожиданно. Всё по делу. Главное хорошо дотренироваться, доработать на сборах и начать с победы в первой же игре. По силам ли тягаться с "Зенитом"? Будет тяжко, но футбол такая игра, что всё возможно, - передает слова Гацкана Matchtv.ru.

По итогам осенней части текущего сезона-2022/2023 "Ростов" набрал 35 очков в 17 матчах, что является рекордным показателем в клубной истории желто-синих, и занимает третье место в турнирной таблице. Дончан опережают только петербургский "Зенит" (42 очка) и московский "Спартак" (36 очков), находящиеся на четвертой и пятой позициях столичные "Динамо" и ЦСКА отстают от команды Валерия Карпина на 6 очков. На межсезонном турнире "Зимний Кубок РПЛ" с участием "Спартака", "Краснодара" и "Сочи" "Ростов" занял четвертое место, набрав 1 очко в 3 матчах.


Ростов Зенит Гацкан
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Карвальо: если бы ваши игроки на всех позициях были талантливы, как Жирков - Россия была бы среди величайших в футболе
Малиновский - назвавшему его русским телекомментатору: хотел бы услышать извинения во время следующей прямой трансляции 1
Стрепетов: на Зимнем Кубке РПЛ Карпин "затемнил" с "Ростовом" 2
Аршавин: как себя проявит Дзюба в "Локомотиве" - вопрос, ведь он три месяца ни с кем не тренировался
Гацкан: третье место "Ростова" - по делу. Тягаться с "Зенитом" будет тяжко, но в футболе всё возможно
"СЭ": "Динамо" близко к подписанию букмекерского контракта на 3 миллиарда рублей 3
Аршавин: "Спартак" - всегда главный соперник для "Зенита", если не становится десятым. Самый ближний и по игре
Защитник "Зенита" Ренан стал победителем молодежного чемпионата Южной Америки в составе сборной Бразилии 2
Обухов: лучший нападающий в России - Писарский. Очень нестандартный, потому что нет футбольной школы 2
Алдонин - о Жиркове: потрясающий футболист, потрясающая карьера, которой можно только позавидовать
Гол Педри принес "Барселоне" победу над "Вильярреалом"
"Лион" обыграл "Ланс" и поднялся на девятое место в чемпионате Франции
Гол Кварацхелии помог "Наполи" разгромить "Кремонезе" 4
Жирков: просто отдыхаю, ничего не делаю. Не слежу за бывшими командами 3
12 февраля
Уткин: есть ли смысл скидываться Мостовому на тренерскую лицензию, которую он сам считает ненужной? 2