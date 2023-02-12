- Неожиданно ли третье место "Ростова"? Футболисты и тренерский штаб работают, все сконцентрированы, поэтому не могу сказать, что для меня это неожиданно. Всё по делу. Главное хорошо дотренироваться, доработать на сборах и начать с победы в первой же игре. По силам ли тягаться с "Зенитом"? Будет тяжко, но футбол такая игра, что всё возможно, - передает слова Гацкана Matchtv.ru.
По итогам осенней части текущего сезона-2022/2023 "Ростов" набрал 35 очков в 17 матчах, что является рекордным показателем в клубной истории желто-синих, и занимает третье место в турнирной таблице. Дончан опережают только петербургский "Зенит" (42 очка) и московский "Спартак" (36 очков), находящиеся на четвертой и пятой позициях столичные "Динамо" и ЦСКА отстают от команды Валерия Карпина на 6 очков. На межсезонном турнире "Зимний Кубок РПЛ" с участием "Спартака", "Краснодара" и "Сочи" "Ростов" занял четвертое место, набрав 1 очко в 3 матчах.
Гацкан: третье место "Ростова" - по делу. Тягаться с "Зенитом" будет тяжко, но в футболе всё возможно
Экс-полузащитник "Ростова" Александр Гацкан прокомментировал результаты желто-синих в осенней части текущего сезона.
Фото: ФК "Ростов"