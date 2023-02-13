"Мы надеемся, что после ухода из "Спартака" Рассказов перезагрузится. Возможно, ему важно какое-то время поиграть без такого давления, которое оказывается на футболистов "Спартака". Да, у Коли были там ошибки, были моменты, когда в "Спартаке" его хейтили за всё — за что можно и нельзя", - цитирует Осинькина "Чемпионат".
Напомним, в конце января "Крылья Советов" объявили о подписании контракта с экс-защитником "Спартака" Николаем Рассказовым. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года. Защитник будет выступать за самарцев под 15-м номером.
В нынешнем сезоне в активе Рассказова 11 матчей в составе "Спартака", в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. В январе этого года Николаю исполнилось 25 лет.
Осинькин: Рассказова в "Спартаке" хейтили за все - за что можно и нельзя
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал переход Николая Рассказова в самарский клуб.
Фото: ПФК "Крылья Советов"