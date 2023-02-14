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Слуцкий - о причинах провала Дзюбы в Турции: его хотел видеть президент "Аданы", а тренера даже не спросили

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Бывший главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, почему Артем Дзюба не смог заиграть в "Адана Демирспор".
Фото: Globall Look Press
"Президент "Аданы" хотел видеть Дзюбу, он хотел статусного игрока, большого, во всех смыслах этого слова. Он его заполучил, но Винченцо Монтелла, который был сыт по горло выходками Балотелли… Его даже не спросили, а нужен ли тебе такой нападающий. Это классическая история, когда игрока хотел президент, но никто не посоветовался с тренером", - сказал Слуцкий в эфире "Коммент.Шоу".

Напомним, Артем Дзюба подписал контракт "Адана Демирспор" в августе прошлого года. За несколько месяцев он провел всего 5 матчей за клуб, в которых отметился одним голом, после чего расторгнул соглашение с турецкой командой в ноябре.

На прошлой неделе Дзюба официально стал игроком "Локомотива", заключив с "железнодорожниками" контракт до конца текущего сезона. Он будет выступать за команду Михаила Галактионова под 7-м номером. В августе этого года Дзюбе исполняется 35 лет.


Слуцкий Дзюба Адана Демирспор
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