- Кузяев проявил себя футболистом достаточно высокого класса. Его главный плюс — универсальность, в полузащите он может сыграть на разных позициях. Однако я бы не сказал, что игра питерцев сегодня строится именно на нем. В команде есть другие, куда более важные футболисты. Да и самому Кузяеву равноценная замена найдется. С этой точки зрения его уход для "Зенита" серьезной потерей не станет, - приводит мнение Бышовца Betonmobile.
Россиянин Далер Кузяев, которому в январе исполнилось 30 лет, играющий на позиции центрального хавбека, является одним из лидеров "Зенита" по игровому времени. В этом розыгрыше игрок сборной России проводит свой самый результативный сезон и уже забил 5 голов и оформил 5 ассистов в 20 играх во всех соревнованиях за петербуржский коллектив, куда игрок перебрался летом 2017 года. Ранее Далер защищал цвета "Ахмата". Всего за карьеру Кузяев провел 291 встречу. В активе воспитанника академии петербуржцев 24 гола и 33 результативных паса. Сейчас Далер вместе с "Зенитом" готовится к возобновлению российского футбольного сезона. В некоторых контрольных поединках хавбек выводил команду с капитанской повязкой. Соглашение игрока и клуба из Санкт-Петербурга завершается через полгода.
Бышовец: уход Кузяева не станет серьезной потерей для "Зенита"
Экс-наставник "Зенита" и сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о том, насколько серьезной потерей для петербуржцев станет уход Далера Кузяева.
Фото: ФК "Зенит"