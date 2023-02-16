- Какой чемпионат подходит под стиль игры Сперцяна? Испанский чемпионат и топ-клубы Ла Лиги больше всего подходят. Эдуард очень креативный и умный футболист. Думаю, испанский чемпионат - это то, что ему нужно. Даже если брать Англию, то, по моему мнению, Сперцян не потерялся бы у Гвардиолы в "Манчестер Сити". Потому что Хосеп пропагандирует тот футбол, который близок Эдуарду по стилю его игры и интеллекту. Но в "Манчестер Сити" футбол, грубо говоря, не английский. У Гвардиолы он не потерялся бы, а еще больше раскрыл бы свой потенциал, - передает слова Давидяна Metaratings.ru.
22-летний атакующий полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян является воспитанником клубной академии "Краснодара" и выступает за первую команду "быков" с июля 2021 года. В текущем сезоне на счету Сперцяна 10 забитых голов и 6 результативных передач в 21 матче за клуб во всех турнирах, всего за главную команду черно-зеленых он забил 18 мячей и выполнил 10 результативных передач в 55 матчах. Ранее появлялась информация о трансферном интересе к полузащитнику со стороны голландского ПСВ.
Текущая трансферная стоимость Сперцяна по оценке аналитического портала Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
Тренер ЦСКА Давидян: Сперцяну подходит испанская Ла Лига. В Англии он бы раскрыл свой потенциал у Гвардиолы
Тренер ЦСКА и экс-тренер академии "Краснодара" Мхитар Давидян рассказал, какой европейский чемпионат лучше всего подошел бы полузащитнику Эдуарду Сперцяну.
Фото: РПЛ