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Соболев – о победе в Зимнем Кубке РПЛ: мы уже эти ненужные турниры выигрывали, а потом в РПЛ все было не очень хорошо

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Российский футболист "Спартака" Александр Соболева поделился мнением о важности победы на Зимнем Кубке РПЛ.
Фото: "МАтч ТВ"
- Нет никакой важности в победе в Зимнем кубке РПЛ. Это просто товарищеские матчи. Выступлением на этом турнире мы довольны, но главное — это чемпионат России. Мы уже эти кубки, которые никому не нужны, выигрывали, а потом в РПЛ все было не очень хорошо. Эти кубки вообще ничего не значат, - приводит мнение Соболева "Матч ТВ".

"Спартак" одержал победу на Зимнем Кубке РПЛ, который проходил в феврале в ОАЭ. Команда Гильермо Абаскаля выиграла все 3 встречи с общим счетом 6:0. В 1-м туре против "Ростова" москвичи выиграли в серии пенальти (0:0, 2-1). Также были обыграны "Краснодар" (4:0) и "Сочи" (2:0). Ранее столичный коллектив уже побеждал на предсезонных турнирах. В 2019 году "Спартак" под руководством Олега Кононова завоевал трофей, оставив позади "Зенит" и "Локомотив". Но по итогам сезона 2018/2019 красно-белые заняли 5 место. Следующий товарищеский турнир московский клуб завоевал летом 2021 года под руководством португальца Руя Витория. Но осеннюю часть сезона РПЛ "Спартак" закончил на 10-й строчке. После чего Витория был уволен. По итогам текущего сезона "Спартак" после 17 туров занимает 2-е место, отставая от лидирующего "Зенита" на 6 баллов.


Соболев Спартак
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