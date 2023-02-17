- Конечно, давит. Но если постоянно держать это в голове, лучше не станет. Скорее, наоборот. Мы готовимся к сезону, качественно работаем. Думаю, весной покажем хороший футбол и выберемся оттуда, где мы находимся сейчас, - приводит мнение Худякова "СЭ".
"Локомотив" по итогам 17 сыгранных туров осенней части сезона располагаются в зоне стыковых матчей, занимая с 13 очками 14-ю строчку. После такого результата руководство столичного коллектива приняло решение о смене тренерского штаба. Команду возглавил тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов. В зимнее трансферное окно клуб провел активную трансферную политику, подписав контракты с молодыми талантами Сергеем Пиняевым и Максимом Глушенковым, голкипером Ильей Лантратовым, аргентинским защитником Херманом Конти ,а также с экс-зенитовцами Артемом Дзюбой и Игорем Смольниковым.
Вратарь "Локомотива" Худяков: весной покажем хороший футбол и выберемся оттуда, где мы находимся сейчас
Российский голкипер "Локомотива" Даниил Худяков высказался об ожиданиях от второй половины сезона РПЛ.
Фото: "СЭ"