- Не знаю, смогут ли Малком и Клаудиньо играть за сборную России, - приводит комментарий Гарсии "РБ Спорт".
Осенью 2022 года бразилец, которому в феврале исполнится 26 лет, Малком, перебравшийся в "Зенит" летом 2019 года и его 26-летний соотечественник Клаудиньо, ставший футболистом петербуржцев летом 2021 года, вместе с клубом запустили процесс получения российского гражданства. Вчера СМИ сообщили о том, что их просьба о получении российского паспорта будет удовлетворена, и этой весной футболисты станут гражданами РФ. Малком сыграл в РПЛ 74 матча, в которых забил 27 голов и отдал 19 ассистов. Клаудиньо провел в рамках российского первенства 37 игр. В его активе 11 голов и 11 результативных пасов. Оба игрока защищали цвета своей национальной сборной на Олимпиаде в Токио и смогли завоевать золотые медали.
Агент: не знаю, смогут ли Малком и Клаудиньо играть за сборную России
Агент бразильских игроков "Зенита" Малкома и Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия высказался о возможности выступления футболистов за сборную России.
Фото: ФК "Зенит"