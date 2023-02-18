"Это логично, потому что у "Зенита" не хватает российских игроков. Поэтому надо освободить места для новых легионеров, натурализовав имеющихся. Теперь интересно послушать мнение адептов, что будет больше шансов у российских игроков и молодежи. А еще больше – мнение РФС и РПЛ по этому поводу", - цитирует Салихову Metaratings.
Напомним, ранее неоднократно появлялась информация, что бразильские полузащитники "Зенита" Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство. На днях "СЭ" сообщил, что футболисты сине-бело-голубых получат паспорта уже этой весной.
После 17 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Сергея Семака 42 набранных очка в первой части сезона. Отрыв от "Спартака", идущего вторым, составляет 6 баллов.
Зарема - о натурализации Малкома и Клаудиньо: "Зениту" не хватает россиян. Интересно послушать мнение РФС и РПЛ
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала информацию о том, что Малком и Клаудиньо из "Зенита" могут получить российские паспорта.
Фото: ФК "Зенит"