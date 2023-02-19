- По ряду условий граждане других государств вправе воспользоваться процедурой получения гражданства нашей страны. При получении гражданства важно понимать, что это не только права, но и обязанности. Например, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. Таким образом, принимая в гражданство Малкома и Клаудиньо, Российская Федерация приобрела в их лице дополнительно двух защитников нашего Отечества, - передает слова Терюшкова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что бразильским атакующим полузащитникам петербургского "Зенита" - 25-летнему Малкому и 26-летнему Клаудиньо - было одобрено получение гражданства Российской Федерации, и весной 2023 года футболисты смогут получить паспорта России. В то же время Малком и Клаудиньо не смогут играть за сборную России, так выступали на финальном турнире Олимпиады (проводится под эгидой ФИФА) в составе сборной Бразилии и являются олимпийскими чемпионами. По этой же причине оба бразильца не утратят статус легионеров для выступлений в Российской премьер-лиге.
В текущем сезоне на счету Малкома 15 голов и 7 результативных передач в 23 матчах во всех турнирах за "Зенит", Клаудиньо забил 3 мяча и отдал 8 голевых пасов в 19 матчах.
Терюшков: приняв в гражданство Малкома и Клаудиньо, Россия приобрела в их лице двух дополнительных защитников Отечества
Депутат Государственной Думы Роман Терюшков прокомментировал информацию о скором получении гражданства России бразильскими игроками "Зенита" Малкомом и Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"