- Мастерство Карпина позволило бы ему тренировать в Испании. Здесь больше вопрос не его квалификации, а политической обстановки в мире. Сложно сказать, насколько возможно сейчас назначение российского специалиста в клуб Ла Лиге. Думаю, шансы крайне малы, - приводит мнение Рианчо "РБ Спорт".
Российский тренер Валерий Карпин, которому в начале февраля исполнилось 54 года, в данный момент трудиться на двух постах. Россиянин возглавляет "Ростов" и национальную команду России. В этом сезоне Валерий вместе с ростовчанами по итогам осенней части сезона занял 3-е место, отставая от "Зенита", возглавляющего турнирную таблицу, на 7 очков. За 17 встреч южане 10 раз победили и дважды потерпели поражение. В среднем команды под руководством Карпина набирает 2,06 очков за игру. Сборная России под руководством экс-спартаковца в 2021 году смогла выйти в стыки к ЧМ-2022.
Напомним, что Карпин уже работал в Испании и возглавлял "Мальорку", которая в тот момент находилась во второй по силе лиге страны.
Рианчо: Карпин мог бы тренировать в Испании. Но его назначение в клуб Ла Лиги маловероятно по политическим причинам
Бывший главный тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался по поводу шансов Валерия Карпина тренировать в испанской Ла Лиге.
Фото: ФК "Ростов"