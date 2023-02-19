По сообщениям СМИ, "Родина" и "Сочи" договорились об аренде до конца сезона 19-летего российского полузащитника Даниила Мартового. Официально сделка будет оформлена в понедельник. Россиянине уже прибыл в расположение московского коллектива.
"Сочи" приобрел Даниила Мартового, который ранее защищал цвета тверской "Волги", летом 2022 года. С того момента россиянин провел всего 3 игры за южан, в которых отметился 1 результативной передачей. "Родина" после 20 туров набрала 22 очка. Команда Дмитрия Парфенова располагается на 12-й строчке в таблице Первой лиги.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Родина" возьмет в аренду полузащитника "Сочи" Мартового
Российский футболист Даниил Мартовой продолжит карьеру в "Родине".
Фото: ФК "Сочи"