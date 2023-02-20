- Состав практически остался прежним, выделить можно только уход Гайча, наверное. Так что обойма не поменялась. Будет интересно посмотреть на команду, в прошлом году были и провалы, но и хорошие матчи тоже мы наблюдали. Сборы завершаются, поэтому скоро мы всё узнаем. Бороться за призовые места, конечно, ЦСКА будет. Если говорить о призовых местах, то нужно говорить и о первом, иначе можно даже на поле не выходить. У команды всегда должна быть высокая мотивация. Всё будет зависеть от ЦСКА, - передает слова Новикова "РБ Спорт".
Московский ЦСКА по результатам осенней части текущего сезона находится на пятом месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги, набрав 29 очков в 17 матчах. Красно-синие уступают лидирующему в первенстве петербургскому "Зениту" 13 очков, идущим в тройке лидеров столичному "Спартаку" и "Ростову" - 7 и 6 очков соответственно, занимающему четвертую позицию московскому "Динамо" - по результатам личных встреч. В Кубке России "армейцы" вышли в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), где сыграют против "Краснодара" 23 февраля на своем поле и 28 февраля на выезде.
Валерий Новиков: ЦСКА будет бороться за призовые места. Нужно говорить и о первом, иначе можно даже на поле не выходить
Экс-голкипер ЦСКА Валерий Новиков дал прогноз на игру красно-синих в весенней части сезона.
Фото: ПФК ЦСКА