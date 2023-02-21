Петербургский "Зенит" планирует провести в Стамбуле благотворительный матч в поддержку пострадавших от землетрясений в Турции, сообщают СМИ. Ранее появилась информация, что 24 или 25 марта сине-бело-голубые проведут в Стамбуле товарищескую встречу с местным "Фенербахче", игра состоится во время календарной международной паузы ФИФА.
Напомним, что 6-7 февраля юго-восточная часть Турции и прилегающие северные районы Сирии сильно пострадали от разрушительных землетрясений магнитудой до 7,8 балла. В ходе стихийного бедствия было разрушено свыше 5000 домов, количество погибших в Турции превысило 38 тысяч человек.
Источник: Matchtv.ru
"СЭ": "Зенит" 24-25 марта сыграет товарищеский матч с "Фенербахче"
"Матч ТВ": встреча "Зенита" с "Фенербахче" будет проведена в поддержку пострадавших от землетрясений в Турции
По информации источника, товарищеский матч в Стамбуле "Фенербахче" - "Зенит" станет благотворительным.
Фото: РИА Новости