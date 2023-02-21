"Я практичный человек, особо не фантазирую. Я понимаю, на каких качествах футболистов сыграть. Догадываюсь, как вытащить из них лучшее и скрыть недостатки. Я понимаю, что мне не дадут команду на 10 лет, чтобы я, как Фергюсон или Гвардиола, прививал стиль и философию с детского футбола. Я живу в реальности. Какую задачу поставили, ту и выполняю", - приводит слова Уткульбаева "Татар-информ".
Напомним, Юрия Уткульбаева полноценно назначили главным тренером "Рубина" в конце января прошлого года. До этого специалист был исполняющим обязанности главного тренера после увольнения из Казани Леонида Слуцкого. "Рубин" ушел на зимний перерыв на третьем месте в Первой лиге. Команда набрала 37 очков в 20 стартовых турах. Она отстает от "Алании", занимающей вторую строчку в таблице, на одно очко.
До "Рубина" Уткульбаев работал главным тренером "Нефтехимика" и "Актобе" из Кахахстана.
Тренер "Рубина" Уткульбаев: я практичный человек, особо не фантазирую. Какую задачу поставили, ту и выполняю
Главный тренер "Рубина" Юрий Уткульбаев рассказал о принципах своей работы.
Фото: ФК "Рубин"