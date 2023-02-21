- "Спартак" — фаворит в этом матче, так как у них в этом сезоне есть стабильность, уверенность и наигранный состав. В "Локо" произошло довольно много перемен на всех уровнях, к чему они приведут, покажет время, - приводит мнение Цорна "Матч ТВ".
22 февраля для "Локомотива" и "Спартак" возобновится футбольный сезон матчем друг против друга в Кубке России. Напомним, что в рамках РПЛ команда Гильермо Абаскаля оказалась сильнее "железнодорожников" (2:1). В это зимнее трансферное окно в составе "Локомотива" произошли серьезные изменения, команду пополнили 6 новых игроков, в том числе воспитанник "Спартака" Артем Дзюба и молодой талант Сергей Пиняев. В ноябре 2022 года в стане красно-зеленых произошли перемены на тренерском мостике. Команду возглавил Михаил Галактионов.
"Спартак" этой зимой приобрел двух новых защитников - Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша Также в состав команды вернулся сенегальский форвард Кейта Бальде.
Цорн: "Спартак" - фаворит матча против "Локомотива", так как у них есть стабильность, уверенность и наигранный состав
Экс-гендиректор "Спартака" и бывший спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн высказался по поводу кубкового матча между Локомотивом и Спартаком.
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