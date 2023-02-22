- Ничего не жду от второй части РПЛ, у нас всё очень предсказуемо. Всё и так ясно. Борьба будет только за место в топ-3, а первое место понятно кому достанется. Сможет ли "Спартак" составить конкуренцию "Зениту?" Нет. Всё возможно, конечно, но "Спартак" тоже может терять очки. Всё будет ясно в первых трех играх. Интрига будет только за места в призерах и на вылет. Такова сейчас ситуация в РПЛ, - передает слова Силкина "РБ Спорт".
По итогам осенней части сезона турнирную таблицу Российской премьер-лиги возглавляет петербургский "Зенит", который неизменно становился чемпионом России в течение последних четырех сезонов. Сине-бело-голубые набрали 42 очка в 17 матчах, потерпев при этом одно поражение. Вторую строчку таблицы занимает московский "Спартак", набравший 36 очков, на 1 очко от красно-белых отстает идущий третьим "Ростов". Столичные "Динамо" и ЦСКА, замыкающие топ-5 чемпионата, имеют в активе по 29 очков.
Силкин: "Спартак" не сможет составить "Зениту" конкуренцию в РПЛ. Всё будет ясно в первых трех играх
Экс-главный тренер "Динамо" Сергей Силкин дал прогноз на весеннюю часть текущего сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"