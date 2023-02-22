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Судья матча "Локомотив" – "Спартак" Безбородов дал предматчевое интервью

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Российский арбитр Владислав Безбородов дал комментарий перед кубковым матчем между "Локомотивом" и "Спартаком".
Фото: Getty Images
Перед матчем Кубка России "Локомотив "- "Спартак" главный арбитр встречи из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов дал предматчевый комментарий об ожиданиях от игры. Рефери рассказал о том, что необходимо внимательнее относится к габаритным игрокам команды Гильермо Абаскаля. Это первый случай в истории турнира:

- Как влияет на нашу подготовку к матчу появление в старте "Локомотива" Артема Дзюбы? Мы это учитываем, но есть и другие игроки, на которых тоже обращаем внимание, в том числе в "Спартаке". Габаритные, которые берут на себя много внимания оппонентов и защитников. Поэтому всегда от них можно ожидать чего?то неожиданного, внимательно к ним относимся, - приводит комментарий Безбородова "Матч ТВ".

В текущем сезоне Владислав Безбородов отработал в 14 встречах в РПЛ. В них петербуржский судья показал 80 желтых карточек, 7 из которых переросли в красные. А также назначил 7 11-метровых. Отметим, что сегодняшнее дерби стало первым матче для уроженца из Санкт-Петербурга в рамках нынешнего розыгрыша Кубка России.


Локомотив Спартак Безбородов
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