Владимир Писарский признан лучшим игроком матча "Крылья Советов" - "Динамо"

Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский был признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Кубка России с московским " Динамо ".

ФК "Крылья Советов"





Форвард самарцев помог своей команде одержать победу над динамовцами в домашнем матче. Писарский смог отличиться в этой встрече забитым мячом. Нападающий поразил ворота Антона Шунина на 48-й минуте игры. Отметим также, что этот гол стал для форварда первым за "Крылья Советов" в официальных матчах за клуб.



Писарский в первой части текущего сезона выступал под фамилией Сычевой. Футболист перешел в "Крылья Советов" из уральского "Оренбурга", в составе которого забил 12 мячей в рамках РПЛ. Писарский является одним из лучших бомбардиров текущего розыгрыша чемпионата России.