"Сперцян? Официальных предложений не было. Нам не очень сложно кого-то удерживать — все ребята хотят играть в "Краснодаре". Все предложения, которые пришли бы в клуб, рассматривались бы вместе с футболистом. Ребята готовы и хотят играть в клубе", - приводит слова технического директора "Краснодара" Александра Толстикова "Чемпионат".
22-летний Сперцян является воспитанником "Краснодара". В текущем сезоне армянский полузащитник сыграл за "быков" 21 матч во всех турнирах, отметившись в них 10 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Сперцяну со стороны нидерландского ПСВ. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро. Его контракт с краснодарцами истекает в 2026 году.
Технический директор "Краснодара": официальных предложений по Сперцяну клуб не получал
Представитель "Краснодара" заявил, что в клуб не поступало официальных предложений о трансфере армянского полузащитника Эдуарда Сперцяна.
РИА Новости