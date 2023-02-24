- Результат первой части сезона не давит на нас. Он нас лишь мотивирует исправить нынешнее положение. Уверен, что все получится исправить. Во втором тайме матча со "Спартаком" мы показали, что у нас большие шансы изменить ситуацию.
Напомним, по итогам первой части чемпионата России текущего сезона "Локомотив" занял лишь 14 место в РПЛ с 13 набранными очками после 17 сыгранных матчей. В Кубке России железнодорожники смогли пробиться в плей-офф Пути РПЛ, однако в первом матче уступили на своем поле московскому "Спартаку" 0:1. Ответная встреча красно-зеленых и красно-белых должна состояться 27 февраля.
Источник: Sport24
Магкеев: уверен, у "Локомотива" получится все исправить. Это показал второй тайм со "Спартаком"
Защитник московского "Локомотива" Станислав Магкеев выразил уверенность, что у команды получится выправить ситуацию в чемпионате России и Кубке страны.
ФК "Локомотив"