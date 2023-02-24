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Полузащитник "Краснодара" Черников - о 0:3 от ЦСКА: непозволительно проигрывать с таким счетом

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Полузащитник "Краснодара" Александр Черников прокомментировал разгромное поражение от ЦСКА.
Фото: РПЛ
"Очень счастлив вернуться после травмы. Правда, надеялся вернуться с победой. С таким счётом проигрывать, конечно же, непозволительно. Тяжело сказать, что не получилось. Будем разбираться и готовиться к ответному матчу", - цитирует Черникова "Чемпионат".

"Краснодар" разгромно проиграл ЦСКА (0:3) в первом матче четвертьфинала Кубка России. Забитыми мячами в составе "армейцев" отметились Федор Чалов, Мойзес и Антон Заболотный. Ответная встреча между командами состоится во вторник, 28 февраля.

Напомним, Александр Черников получил серьезное повреждение в матче 8-го тура РПЛ. Полузащитник "быков" разорвал связки голеностопа, из-за чего пропустил половину первой части чемпионата.


Краснодар ЦСКА Черников
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