- Работал ли я дополнительно над поведением в штрафной для зарабатывания пенальти? Нет. А как над этим работать? В недоумение прихожу, когда такие разговоры слышу. Конечно, я стараюсь анализировать, предугадывать действия защитников. Когда опережаешь соперника на полкорпуса, первый на мяче, есть вероятность, что он может в тебя воткнуться - тогда будет пенальти, - передает слова Комличенко Matchtv.ru.
В текущем сезоне в ворота соперников "Ростова" были назначены 6 пенальти из-за нарушений в штрафной на 27-летнем нападающем желто-синих Николае Комличенко. Всего на счету форварда в текущем сезоне 11 ассистентских действий, включая заработанные пенальти, и 9 забитых голов в 21 матче во всех турнирах. В первой игре 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России против "Урала" (1:1) Комличенко отличился забитым голом с игры, получив пас от полузащитника Даниила Уткина.
Комличенко объяснил, как у него получается зарабатывать пенальти
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко ответил на вопрос о тренировке специальных приемов для зарабатывания пенальти.
Фото: ФК "Ростов"