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Губерниев - о банане, брошенном в Вендела: сраного расиста найти и строго наказать!

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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на эпизод с бананом, который бросили в полузащитника "Зенита" Вендела.
Фото: ФК "Зенит"
"Это не неприятный момент, а полный ******! Сраного расиста найти и строго наказать!" - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее сегодня "Зенит" разгромил ульяновскую "Волгу" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России (3:0). Забитыми мячами отметились Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра и Иван Сергеев. На 90-й минуте встречи, когда на замену уходил полузащитник сине-бело-голубых Вендел, болельщики ульяновского клуба бросили в бразильца банан.

Вендел выступает за "Зенит" с 2020-го года. В нынешнем сезоне полузащитник сине-бело-голубых сыграл в 23-х матчах во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.


Губерниев Зенит Волга Ул
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