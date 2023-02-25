"Это не неприятный момент, а полный ******! Сраного расиста найти и строго наказать!" - написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее сегодня "Зенит" разгромил ульяновскую "Волгу" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России (3:0). Забитыми мячами отметились Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра и Иван Сергеев. На 90-й минуте встречи, когда на замену уходил полузащитник сине-бело-голубых Вендел, болельщики ульяновского клуба бросили в бразильца банан.
Вендел выступает за "Зенит" с 2020-го года. В нынешнем сезоне полузащитник сине-бело-голубых сыграл в 23-х матчах во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
Губерниев - о банане, брошенном в Вендела: сраного расиста найти и строго наказать!
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на эпизод с бананом, который бросили в полузащитника "Зенита" Вендела.
Фото: ФК "Зенит"