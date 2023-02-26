- "Сочи" продлил контракт с Кристианом Нобоа. До скольких лет он еще будет играть? Это надо у него спрашивать. Но выглядит он моложе, чем я. Пока он может играть, почему нет? Если здоровье позволит выступать до 45 лет — пожалуйста. Нобоа играет не за счет фантастических физических кондиций, а за счет ума. Это один из лучших футболистов, с которыми я играл в команде. Он в порядке, - приводит мнение Мелкадзе "РБ Спорт".
Центральный хавбек из Эквадора Кристиан Нобоа играет в России с 2007 года. Первым российский клубом эквадорца был "Рубин". С казанским коллективом футболист сумел завоевать 2 чемпионских титула в РПЛ – в 2008 и 2009 годах. В общей сложности Кристиан провел в Казани 109 игр и отметился 22 забитыми мячами. Следующей командой Нобоа стало московское "Динамо", за которое он отыграл 2 года (2012-2014), после чего эквадорский игрок перебрался в греческий "ПАОК". В 2015 году Нобоа вернулся в Россию и стал защищать цвета "Ростова", который в тот момент тренировал Курбан Бердыев. Через два сезона свое внимание на эквадорца обратил "Зенит". Нобоа стал игроком сине-бело-голубых. С командой Сергея Семака Кристиан завоевал свой 3-й титул чемпиона России. С лета 2019 году Нобоа играет за "Сочи".
В текущем сезоне эквадорец забил 10 голов и 1 результативную передачу в 16 играх за "барсов". Этой зимой игрок пролонгировал соглашение с сочинцами до лета 2024 года. В апреле Нобоа исполнится 38 лет.
Мелкадзе: Нобоа выглядит моложе, чем я. Кристиан может играть до 45 лет
Российский футболист "Сочи" Георгий Мелкадзе высказался по поводу своего эквадорского одноклубника Кристиана Нобоа.
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