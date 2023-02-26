- Ожидания от завтрашнего дерби, как и всегда, — только победа! Прошлую игру "Спартак" выиграл, ребята молодцы, сделали задел. В завтрашнем матче считаю "Спартак" фаворитом и жду снова победы, - приводит мнение Ещенко "Чемпионат".
"Спартак", являющийся действующим обладателем Кубка России, 27 февраля у себя дома примет "Локомотив", который является рекордсменом по выигранным Кубкам России. В первом поединке противостояния спартаковцы оказались сильнее благодаря точному дальнему удару Данила Пруцева. Это уже вторая победа команды Гильермо Абаскаля над "железнодорожниками". Ранее в 17 туре осенней части РПЛ "Спартак" также сумел обыграть "Локомотив" (2:1). После первой части сезона российского первенства команды находятся на разных полюсах таблицы. "Спартак" с 36 очками идет вторым, а "Локомотив" набрал 13 баллов и располагается на 14-й строчке.
Ещенко: в завтрашнем матче считаю "Спартак" фаворитом и жду снова победы
Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко поделился мыслями по поводу предстоящего поединка между красно-белыми и "Локомотивом" в Кубке России.
Фото: ФК "Спартак"