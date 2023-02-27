- Жаль, что "Локомотив" минимально уступил дома. Однако была равная игра, поэтому почему бы железнодорожникам с таким же счетом не обыграть "Спартак". Матч будет сложным, но команда Галактионова может добиться положительного результата. В футболе все случается, поэтому этот "Спартак" можно и нужно обыгрывать.
Первый матч между "Локомотивом" и "Спартаком", проходивший на домашнем поле железнодорожников, завершился минимальной победой красно-белых 1:0. Ответная встреча между соперниками пройдет уже сегодня, 27 февраля. "Локомотив" и "Спартак" начнут свой матч в 20:00 по московскому времени. Победившая по итогам двух матчей команда пробьется в полуфинал Пути РПЛ, проигравшая - отправиться в розыгрыш четвертьфинала Пути Регионов.
Источник: Sport24
Дюрица: такой "Спартак" "Локомотиву" можно и нужно обыгрывать
Бывший защитник "Локомотива" Ян Дюрица заявил, что у железнодорожников есть все шансы обыграть "Спартак" в ответном матче Кубка России.
Getty Images