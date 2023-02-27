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Джикия - о перебитии Промесом пенальти: попросили Квинси уже забить

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о моменте с перебитием пенальти Квинси Промесом в концовке матча с "Локомотивом" в Кубке России.
РПЛ
- Перебитый пенальти? Понятное дело, что есть правила игры — поэтому и перебивал. Что касается эпизода с Бальде и Квинси, то попросили уже Промеса забить. Уже время закончилось. Просто был достаточно интересный момент. Перекинулись парой смешных словечек — не более того. Удивила ли форма Квинси? Я уже давно говорил, что он проводил здесь хорошую работу.

Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес в концовке матча с "Локомотивом" перебил пенальти из-за нарушения правил со стороны голкипера железнодорожников Ильи Лантратова при первой попытке нидерландца. В этот момент к Промесу подошел его одноклубник Кейти Бальде и предложил свою кандидатуру для пробития 11-метрового после того, как нидерландский футболист дважды не смог переиграть Лантратова. Промес все-таки реализовал свою попытку и установил окончательный счет в матче 4:2. "Спартак" вышел в полуфинал Кубка РПЛ.

Источник: "Чемпионат"


Кубок России Промес Джикия Спартак Локомотив
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