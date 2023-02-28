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Хлусевич - о единоборстве Игнатова и Тикнизяна перед голом "Спартака": как по мне, ничего не было

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Защитник "Спартака" Даниил Хлусевич прокомментировал спорный судейский эпизод с матча с "Локомотивом".
Фото: ФК "Спартак"
"Я стоял достаточно далеко, поэтому, честно, не могу точно сказать. Как по мне, со стороны, вроде, ничего не было. Судья увидел так же", - приводит слова Хлусевича Sport24.

Напомним, "Спартак" обыграл "Локомотив" по итогам двух матчей в четвертьфинале Кубка России (1:0; 4:2). В начале второго тайма ответной встрече при счете 1:1 в единоборстве у линии ворот "Локомотива" сошлись Михаил Игнатов и Наир Тикнизян. Защитник "железнодорожников" упал на газон, но арбитр встречи Сергей Иванов не зафиксировал фол со стороны спартаковца, после чего красно-белые вышли вперед (2:1).


Хлусевич Спартак Локомотив
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