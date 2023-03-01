Как сообщает источник, уральская команда выплатила "Спартаку" первый транш за Сунгатулина - 15 миллионов рублей этой зимой, а еще 15 млн выплатят "красно-белым" летом. Также сообщается, что "Спартак" получит процент от последующей продажи 18-летнего российского полузащитника.
Сунгатулин является воспитанником столичного "Спартака". Нынешний сезон молодой полузащитник начинал на правах аренды в составе екатеринбургского "Урала". Он провел за "оранжево-черных" 18 игр во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
После 17 сыгранных туров "Урал" замыкает десятку сильнейших клубов РПЛ. В активе команды Виктора Гончаренко 21 очко.
Источник: "Metaratings"
Metaratings: "Урал" выкупил полузащитника "Спартака" Фаниля Сунгатулина за 30 млн рублей
Фото: ФК "Урал"