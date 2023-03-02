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Иванов - о попадании "Урала" на "Спартак" в полуфинале Пути РПЛ Кубка: ничего страшного в этом нет, со всеми нужно играть

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Президент "Урала" Григорий Иванов поделился ожиданиями от матчей со "Спартаком" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
ФК "Урал"
- Попали на "Спартак", но ничего страшного в этом нет, со всеми нужно играть. Не считаю, что нам досталась самая сложная команда, так как трудно было бы играть со всеми, и с ЦСКА, и с "Крыльями Советов". То, что выпал "Спартак", это хорошо для болельщиков. Это хороший повод прийти на стадион, ожидаю увидеть полные трибуны.

Отметим, что в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России екатеринбургский клуб в двухматчевом противостоянии оказался сильнее "Ростова" Валерия Карпина. Матч, проходивший в "Ростове" завершился вничью 1:1, в Екатеринбурге же "Урал" смог добыть победу 2:1 и выйти в полуфинал Пути РПЛ, где, как оказалось по итогам прошедшей сегодня, 2 марта, жеребьевки, встретится с московским "Спартаком". Ранее бывший владелец красно-белых Леонид Федун назвал данное противостояние интересным.

Источник: ТАСС


Кубок России Иванов Г Урал Спартак
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