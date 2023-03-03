"Нас ждет отличный рейтинговый матч. Встреча двух сильных, атакующих команд - всегда хорошее зрелище для болельщиков. Жребий также в очередной раз подтверждает, что для Кубка России выбран интригующий, привлекательный формат - уже на первых стадиях плей-офф получилось много интересных афиш", - приводит слова Пивоварова "ТАСС".
Вчера, 2 марта, состоялась жеребьевка второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Соперником столичного "Динамо" стал "Зенит". Этот этап будет состоять из одного матча, который состоится в Санкт-Петербурге в период с 14 по 16 марта. В других матчах 1/4 финала Пути регионов сыграют: "Ахмат" - "Краснодар", "Пари НН" - "Ростов" и "Акрон" - "Локомотив".
Гендиректор "Динамо" - о кубковом матче с "Зенитом": встреча двух сильных, атакующих команд - всегда хорошее зрелище
Генеральный директор московского "Динамо" оценил противостояние "бело-голубых" и "Зенита" в четвертьфинале Пути Регионов Кубка России.
Фото: "СЭ"