"Все правильно. Пусть Промес уладит свои проблемы с правосудием Нидерландов, и дальше можно рассматривать его запрос. Он же под следствием. Да, Промес внес вклад в российский футбол, но если у него есть проблемы с законом, ему еще и гражданство предоставлять? Мне кажется, рановато. Пусть докажет, что он не преступник", - цитирует Губерниева "Матч ТВ".
Напомним, ранее стало известно, что в Министерстве спорта отказались содействовать Квинси Промесу в вопросе получения российского гражданства из-за уголовного дела, которое заведено на игрока в Нидерландах. "Спартак" объявил, что сделает повторный запрос в Минспорта, когда игрок решит проблемы с законом.
В текущем сезоне Квинси Промес провел 24 матча за "Спартак" в РПЛ и Кубке России, в которых забил 18 голов и отдал 9 результативных передач. Он делит статус лучшего бомбардира чемпионата России с Владимиром Писарским.
Губерниев - о гражданстве для Промеса: пусть докажет, что он не преступник
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отказе в предоставлении гражданства Квинси Промесу.
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